Jul 20, 2025 2:53 PMClock
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حماس: ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتحرك العاجل لوقف المجاعة والمجازر في قطاع غزة

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