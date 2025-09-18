آخر الأخبار
11:53 AM
حماس: ندعو إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع غزة رفضا لعدوان الاحتلال وجرائم الإبادة والتجويع
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية خلال لقائه وزير الطاقة الروسي: ...
2025-09-18 13:21:48
مصادر رويترز: الإمارات قد تخفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل إذا ضمت حك...
2025-09-18 13:21:36
وكالة روسية: إجلاء نحو 50 روسيًا وعائلاتهم من قطاع غزة إلى الأردن أ...
2025-09-18 13:20:53
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية خلال لقائه وزير الطاقة الروسي: مواقف روسيا خلال حرب الـ 12 يوما كانت قوية وواضحة
مصادر رويترز: الإمارات قد تخفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل إذا ضمت حكومة نتنياهو الضفة الغربية
وكالة روسية: إجلاء نحو 50 روسيًا وعائلاتهم من قطاع غزة إلى الأردن أمس الأربعاء
توقيف 3 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة
الدفاع الروسية: إسقاط 106 مسيرات أوكرانية خلال 24 ساعة
ترامب يصل إلى مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني
الخارجية الإسرائيلية: إذا أطلقت حركة "حماس" سراح الرهائن وألقت سلاحها فقد تنتهي الحرب
وزارة الدفاع التركية: انسحاب قواتنا من سوريا مسألة لا يمكن إعادة النظر فيها إلا بعد ضمان أمن حدودنا بشكل كامل والقضاء التام على التهديد الإرهابي
موفد الحريري يزور نائب وزير الخارجية الروسية: تمسك بالـ1701
الحلو: تشغيل مطار القليعات يضع حداً للاستغلال السياسي.. وضرورة ملحّة لتعزيز البنية التحتية الجوية
العراق هدف حتمي لاسرائيل..ماذا عن "الافراج" من دون مقابل؟
دوليات
مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة
صحة
يوم صحي مجاني في جزين
قطرات جديدة تحسن الرؤية القريبة
بشرى الى مرضى التصلب اللويحي: هذه الأدوية ستكون متوفّرة على نفقة "الصحة"
نقيب الأطباء يتوافق وكركي على خفض الغرامات ووقف حجز الممتلكات
البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
