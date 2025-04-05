Apr 5, 2025 4:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"حماس": نجدّد مطالبتنا للأمم المتحدة بالتحرّك العاجل لتوثيق الجرائم والعمل على محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o