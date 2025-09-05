Sep 5, 2025 1:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس: نتنياهو يصر على إفشال جهود الوسطاء ويواصل مخطط الإبادة والتهجير على حساب حياة الأسرى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o