Apr 10, 2025 6:12 PMClock
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حماس: نتنياهو يسعى لحرمان سكان غزة من بوابتهم الوحيدة إلى العالم الخارجي

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