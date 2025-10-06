Oct 6, 2025 11:16 AMClock
أبرز الأحداث
حماس: نؤكد وحدة الموقف والتنسيق المشترك مع الجهاد الإسلامي وكافة الفصائل حتى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

