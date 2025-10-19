Oct 19, 2025 3:08 PMClock
أبرز الأحداث
حماس: نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة

