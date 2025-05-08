May 8, 2025 3:36 PMClock
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"حماس": ملتزمون بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وأبلغنا كافة الجهات اللبنانية الرسمية بذلك

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