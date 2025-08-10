Aug 10, 2025 3:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس: ما يدخل غزة اليوم من مساعدات مجرد قطرة في بحر الاحتياجات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o