Jul 27, 2025 11:10 AMClock
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حماس: لجوء إسرائيل لإنزال بعض المساعدات جوا فوق مناطق من قطاع غزة تهدف إلى تبييض صورتها أمام العالم

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