Jun 30, 2025 9:07 PMClock
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حماس: لا يمكن أن تكون هناك جولات مفاوضات ما لم يتم تعديل بندي المساعدات والانسحاب

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