Apr 22, 2025 2:59 PMClock
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حماس: قطاع غزة يواجه كارثةً إنسانيةً غير مسبوقة ونقصا حادا في كافة مستلزمات الحياة الأساسية

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