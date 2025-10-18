Oct 18, 2025 9:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس: عمليات الإعدام تأتي ضمن إجراءات تنفيذ القانون وحصلت على دعم واضح من جميع الفصائل الفلسطينية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o