Apr 7, 2025 1:28 PMClock
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حماس: على المجتمع الدولي الوقوف في وجه جرائم ومجازر وانتهاكات حكومة مجرم الحرب نتنياهو في حق الصحفيين

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