Jul 10, 2025 10:12 PMClock
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حماس: عرضنا الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف دائم للحرب ونتنياهو رفض

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