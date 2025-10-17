Oct 17, 2025 3:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس: ضرورة الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o