Apr 13, 2025 2:30 PMClock
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حماس: زعم إسرائيل قصف المستشفى المعمداني لاستخدامه لغرض عسكري من الحركة هو تكرار مفضوح لأكاذيبها لتبرير جرائمها

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