Jul 10, 2025 1:42 PMClock
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حماس: حكومة نتنياهو تصعد مجازرها بحق المدنيين في المدارس والشوارع وخيام النزوح في سلوك ممنهج أمام العالم

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