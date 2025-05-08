May 8, 2025 3:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس: حادثة إطلاق الصواريخ من لبنان عمل فردي لا علم للحركة به

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o