May 7, 2025 10:52 AMClock
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حماس تنعى "القائد القسامي خالد أحمد الأحمد" الذي استهدفته غارة اسرائيلية أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في مدينة صيدا

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