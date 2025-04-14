Apr 14, 2025 1:47 PMClock
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"حماس": تعاملنا في القاهرة بإيجابية ومرونة مع الأفكار المطروحة لوقف النار وإسرائيل تريد إعادة الأسرى من دون الدخول في المرحلة الثانية وهذا مرفوض

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