12:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس: تصريحات سموتريتش بشأن فرض السيادة على الضفة تكشف نهج حكومة الاحتلال الفاشية وسياستها الاستيطانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o