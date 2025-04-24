Apr 24, 2025 6:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس: تدمير المنشآت الصحية في قطاع غزة جريمة حرب تكشف فاشية الجيش الإسرائيلي واستهتاره بالقوانين الدولية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o