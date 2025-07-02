Jul 2, 2025 2:32 PMClock
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حماس تحدد مهلة لقائد المجموعة المسلحة التي تعارض حكمها في غزة " ياسر أبو شباب" للاستسلام وتتهمه بالخيانة

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