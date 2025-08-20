Aug 20, 2025 11:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس: تجاهل نتنياهو مقترح الوسطاء وعدم رده عليه يثبت أنه المعطل الحقيقي لأي اتفاق وأنه لا يأبه لحياة أسراه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o