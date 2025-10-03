Oct 3, 2025 10:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس تؤكد استعدادها للانخراط على الفور في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث تفاصيل خطة ترامب وتوافق على الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء والجثامين وفق صيغة المقترح

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o