Aug 17, 2025 3:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس تؤكد أن الحديث عن إدخال خيام إلى جنوب غزة تحت عناوين الترتيبات الإنسانية يعد "تضليلا مفضوحا" للتغطية على جريمة تتهيأ إسرائيل لتنفيذها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o