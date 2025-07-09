Jul 9, 2025 9:51 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس: الحركة أبدت المرونة اللازمة ووافقت على إطلاق سراح 10 أسرى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o