May 1, 2025 10:32 AMClock
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حماس: التزامات سويسرا السياسية والأخلاقية توجب تحركا عاجلا لوقف انتهاكات حكومة نتنياهو للقانون الدولي

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