Jul 3, 2025 4:12 PMClock
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حماس: اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى إمعان في انتهاك حرمته ومحاولات فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني فيه

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