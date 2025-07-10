Jul 10, 2025 1:42 PMClock
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حماس: استهداف الجيش الإسرائيلي طابور نساء ينتظرنَ استلام مكمّلات غذاء لأطفالهنّ في دير البلح جريمة أخرى ضمن حملة الإبادة

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