Jul 21, 2025 9:42 PMClock
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حماس: أولويتنا القصوى هي التحرك مع الوسطاء والدول لإنهاء المجاعة ووقف العدوان الإسرائيلي

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