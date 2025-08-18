Aug 18, 2025 8:20 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"حماس": أبلغنا والفصائل الفلسطينية موافقتنا على المقترح الذي قدّم بالأمس من الوسيطين المصري والقطري

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o