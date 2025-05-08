اندفعت حماسة رؤساء اللوائح الانتخابية في مدينة صيدا، فكان اول الوافدين منهم ظهر اليوم إلى باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في سرايا صيدا الحكومية لتقديم طلبه رئيس لائحة" صيدا تستحق "المهندس مازن البزري، وبينما كانت وتيرة إقبال المرشحين تنخفض حيناً وترتفع أحياناً ، ومع انقضاء ساعات العمل الرسمي لاستقبال طلبات المرشحين لهذا اليوم في محافظة الجنوب ، بلغت نسبة المرشحين بلديا في مدينة صيدا 8 مرشحين ليصل مجموع مرشحيها منذ فتح باب الترشح وحتى يومنا هذا إلى 33 ، فيما وصل عدد المرشحين الإجمالي في قرى المدينة وقضائها 462 مرشحا.

أما على مستوى الاختياري فقد سجل المجموع العام 243، وتراجع معدل المرشحين في مدينة صيدا ليصل إلى 52 بسبب سحب الطلبات الملغاة ، وانتظار المؤقت منها إلى حين توقيعها من المحافظ منصور ضو ليتم قبولها رسميا.