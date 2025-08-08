المركزية - استقبل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حماده، في مكتبه في جريدة النهار في حضور الشيخ حسين حماده، وفدًا من قيادة تجمع الهيئات الإسلامية ومجلس عمدة بيروت برئاسة القاضي الدكتور فوزي أدهم، وأعضاء مجلس القيادة الذي ضم : مصطفى البوتاري، صوفي ظاظا، كمال نحاس، سهيل حلاوي، رياض شانوحة، صلاح الدين بتكجي، يوسف مرعي بو خالد،جمال عيتاني، جمال البوتاري، غسان حريري وسعيد طرابلسي.

واشا بيانعن مكتب النائب حماده الى انه تم خلال اللقاء "التداول في الأوضاع الداخلية في لبنان وموضوع حصر السلاح والعدوان الذي تتعرض له غزة، والمجاعة التي تفتك بهم جرَّاء الحصار القاسي وانعكاس الأحداث التي جرت في السويداء على الوضع في الداخل اللبناني وكيفية تحصين الجبهة الداخلية مِنَ الفتن".

وقدم الوفد للنائب حماده درعا تكريمية.