المركزية - شيع "حزب اللـه " الشهيد حسام قاسـم غراب في مدينة الهرمل، واقيمت له مراسم تكريمية في ملعب نادي التضامن الرياضي، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقـاومة" النائب إيهاب حمادة ، علماء دين، عوائل الشهـداء وفاعليات.

وللمناسبة قال حمادة: "لا يظنن احد على وجه هذه الأرض أنه قادر على ان ينزع منا وجودنا وارواحنا، مهما كان الضخ والتهويل، ومهما ارتفع مستوى التهديد، ونحن قوم عرفنا اننا لا نهدد ولا نرغب ولا يهول علينا"، مؤكدا ان "كل ما تسمعوه، وإن كان قد كتب بحبر إسرائيلي وورق أميركي وأصابع تدعي لبنانيتها، هي في المجمل حبر على ورق".

وختم: "هؤلاء يتجازون الدستور ويطعنون بالميثاقية، وكأنهم لم يقرأوا مبادىء الدستور العامة، التي اقرت بإجماع اللبنانيين، بأنه لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وهم يحاولون ان يتجاوزوا أكثر من نصف لبنان، وأكثرية اللبنانيين من خلال عناوين ومواقع جاء بها عدونا إلى مواقعنا".

ثم ألقى نجل قاسم كلمة "عاهد خلالها والده على المضي في نهجه"، بعدها أم مفتي الهرمل الشيخ علي طه المصلين على الجثمان ، قبل أن يشيع إلى روضة أم البنين في حي المعالي، حيث ووري في الثرى .