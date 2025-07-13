أدرج النائب مروان حمادة في حديث الى برنامج "كواليس الاحد" عبر صوت لبنان مضمون تصاريح قياديّي حزب الله في اطار المصطلحات غير المقبولة والمهددة بالقتل والمنقضة لاسس العيش المشترك والحوار، مستغرباً ما وصفه بـ"خجل" المسؤولين من وضع النقاط على الحروف والعمل تشريعيًا وتنفيذيًا على حصر سلاح حزب الله بيد الشرعية اللبنانية وحل شقّه العسكري التابع للحرس الثوري الايراني وانضواء جناحه السياسي تحت كنف الدولة دون سواها، مسجلا عدم رغبة القيمين على حزب الله ببناء دولة قوية وقادرة، غامزا من قناة الانتهاء مما وصفه بـ”زمن المغامرات المسلحة”(في اشارة احداث 7ايار) نافيا قدرة الحزب على القيام بالامر وذلك لتماسك مؤسسة الجيش اللبناني وعدم قبول بيئته الحاضنة بردّ الجميل باحداث صداما داخليا مفتعلا.

وربطا، طالب حمادة القيمين على العهد الجديد بسؤال امين عام حزب الله حول خططه ازاء تزايد مفاعيل الضغط الدولي على لبنان، ملقيا الضوء على اعتماد الادارة السعودية سياسة الدبلوماسية الكلامية الهادئة والقسوة الاقتصادية الصامتة في ظل انعدام حركة التصدير اليها ودول الخليج العربي ووضع الاتفاقيات الـ32 معها(اي السعودية) موضع التنفيذ والاقرار.