المركزية - رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة أن "كل المؤشرات تدل على أن الحرب ستطول ويبدو أن الرئيس الاميركي يمنح نفسه مهلة أسبوعين قبل اتخاذ قرار بشأن التدخل العسكري المباشر ضد إيران، مما يزيد من ضبابية المشهد وخطورته خصوصا بالنسبة للبنان".

ولفت في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى "موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما قال إننا لن ننجر إلى الحرب وهو ما يطرح علامات استفهام حول كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: هل يهدد بفتح جبهات جديدة لتعديل موازين القوى أمام الولايات المتحدة؟ أو أنه يلوّح باستخدام ما تبقى من ترسانة حزب الله في محاولة لتشكيل جبهة استراتيجية جديدة رغم الخطر الكبير الذي قد يجلبه هذا الخيار على لبنان؟"

وعلق على تصريحات الشيخ نعيم قاسم بالأمس، معتبرا أنها "لم تأتِ من فراغ بل ترتبط بشكل مباشر بالولاء لنهج الولي الفقيه، وقد لامست مشاعر شريحة واسعة من الطائفة الشيعية ما قد يضغط على "حزب الله" باتجاه التحرك، بخاصة إذا ما تعرض المرشد الإيراني خامنئي لأي مكروه"، مشيرا الى أن "بيان قاسم كان صريحًا في مساندة إيران لكنه ترك الباب مفتوحًا بقوله: "سنتصرف بما نراه مناسبًا في الوقت نفسه".