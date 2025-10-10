المركزية - أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة الى أن "لبنان يتابع بدقّة كبيرة تداعيات وقف إطلاق النار في غزة"، معتبرًا أنّ "انعكاساتها على الداخل اللبناني ستكون واسعة خصوصًا لجهة تسريع تنفيذ خطة الجيش وحصر السلاح بيد الدولة من دون تأخير أو معوّقات".

وأوضح في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "الطوفان انتهى وحرب الاسناد انتهت، وبدأت مرحلة الوعي، والسؤال ماذا ستتخذ قيادة حزب الله من قرارات بعد هذه التطورات"، لافتا الى "ضرورة التوقف عند تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه طهران"، سائلاً: "ما إذا كانت طهران سترد على ترامب عبر لبنان".

وبالنسبة إلى احتمال تحضير إسرائيل لضربة عسكرية ضد إيران، شدد على "ضرورة أن يتعامل لبنان بجدية ومسؤولية مع المرحلة المقبلة وأن ينسّق مع الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة لمواكبة أي تطورات مقبلة"، كما لفت إلى "أهمية التشاور مع سوريا أيضاً في هذا الإطار".