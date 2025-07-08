المركزية - تطرّق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة الى زيارة السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الاميركي توماس براك إلى لبنان، مؤكداً "موقف "حزب الله" من التدخل الأميركي في لبنان"، قائلاً :"نحن لا نعتبر أن "الأميركي وسيطاً بل شريكا، لا سيما بالتجربة المتعلقة بالقرار 1701".

واكد في حديث الى إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" عكس ما تقول الولايات المتحدة أنه مشكلة لبنانية، فهو كان حلا وضماناً للبنان"، مضيفاً "نحن لسنا مشكلة داخلية بل الولايات المتحدة وإسرائيل هما أساس المشاكل في العالم والمنطقة"، مشيراً إلى ان "رئيسي الجمهورية والحكومة عبرا بشكل واضح انسجاما مع البيان الوزاري الذي حاول البعض أن يحمّله ما ليس فيه".

وقال: إن "موضوع السلاح ليس مطروحا إطلاقا، وهو فقط مطروح لدى بعض اللبنانيين في خيالهم وأوهامهم"، موضحاً أن "نص ال 1701 يتحدّث عن إجراء جنوب الليطاني و"حزب الله" ملتزم بكل مندرجاته، لكن من انقلب وخرق ولم يُبقي شيئا هو الإسرائيلي".

ولفت حمادة في هذا السياق، إلى "أسئلة رئيس الجمهورية المتعلقة بالتنصل الكامل للأميركي من أداء الإسرائيلي وخرق 1701"، معتبراً ان "هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات".

كما جدّد تأكيد "موقف الحزب الثابت بعدم الاعتراف بإسرائيل"، لافتاً إلى "البقاء في موقع المقاومة حتى تحرير كامل الاراضي العربية وتحرير ارضنا"، قائلاً: "هدفنا مواجهة إسرائيل الذي يشكل خطرا على الامة والارض اللبنانية وهي جزء من هذه الأرض، ولكننا معنيون بكل ارض عربية".