المركزية - اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة ان "بين الذكرى الأخرى لنا لقاءات وتنسيق دائم مع رئيس القوات والحزب بجو القوى السيادية المصرة على استعادة الدولة لكل صلاحياتها في لبنان، حصر السلاح وتثبيت الواقع الوطني اللبناني الديمقراطي".

أضاف في حديث للبنان الحر: "ناقشت ورئيس الحكومة نواف سلام كلمة ترحيب وأكد لي أن قرار مجلس الوزراء هو تأكيد لقرار 5 آب"، مشيراً الى أن "الجيش عرض مشروعاً منطقياً قابلاً للتفيذ والحكومة مقبلة على تنفيذه في المراحل التي حددها الجيش".

ختم: "كنت قلقاً من كلمة ترحيب لأنها ليست ملحوظة في الدستور انما كلمة قرار وما فهمته من سلام ان هناك قرارًا من مجلس الوزراء بالترحيب وليس الترحيب فقط، ونأمل ان يكون ثابتاً والأيام بيننا لتثبت جدية الحكومة التي لا نزال ندعمها حتى الآن وندعم رئيس الجمهورية".