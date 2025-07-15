Jul 15, 2025 5:28 PMClock
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حليمة قعقور: هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها من دين سُجّل على الدولة وأسرى والمجالس التحكيمية

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