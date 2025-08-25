Aug 25, 2025 6:31 PMClock
أبرز الأحداث
حكومة غزة: مقتل الصحفي الفلسطيني حسن دوحان برصاص الجيش الإسرائيلي بمواصي خان يونس ليرتفع إجمالي الصحفيين الشهداء إلى 246

