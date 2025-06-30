Jun 30, 2025 4:56 PMClock
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حكومة غزة تعلن ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين القتلى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية إلى 228 إثر مقتل الصحفي إسماعيل أبو حطب في مجزرة جديدة

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