Jul 19, 2025 9:42 AMClock
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حكمت الهجري: ندعو لإنهاء الاشتباكات الحالية ووقف النار والاحتكام لصوت العقل لا السلاح ولم يكن الدروز يوما دعاة تفرقة وفتنة

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