المركزية - أُقيم اليوم في وزارة الخارجية والمغتربين حفل التسلّم والتسليم بين الأمين العام السابق السفير هاني الشميطللي، الذي عُيّن سفيرا للبنان لدى إسبانيا، وخلفه الأمين العام الجديد السفير عبد الستار عيسى، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وعدد من السفراء، وأركان السلك الديبلوماسي والإداري في الوزارة.

في مستهل الحفل، ألقى الوزير رجي كلمة نوه فيها بالجهود الكبيرة التي بذلها السفير الشميطللي طيلة ثماني سنوات من توليه منصب الأمين العام، في ظل ظروف استثنائية اعتبرها من “الأصعب في تاريخ وزارة الخارجية”.

وقال الوزير رجي: “صديقي هاني، عملنا معاً طيلة ثماني سنوات، تعرفت فيها على الإنسان والديبلوماسي البارع، الذي أدار الملفات بكفاءة واحتراف، وتولّى مسؤولياته وسط أزمات غير مسبوقة، من الفراغ السياسي إلى جائحة كورونا، مرورا بانفجار مرفأ بيروت الذي دمر مبنى الوزارة.رغم شح الإمكانيات، نجحتَ في الحفاظ على استمرارية عمل الوزارة والسفارات، وأنشأتَ مبنى جديدا بعد أن كنا نضطر للاجتماع بين الركام. جمعتَ الهبات، وأعدتَ ترميم الوزارة من طابق إلى طابق. ورغم التحديات والانقسامات، كنت حاضرا ومسؤولا.

تابع رجي : "ليس الجميع كان راضيا عن كل القرارات، ولكن هذا طبيعي في العمل العام. ما يهم هو أن التاريخ سيحكم بأنك وضعتَ مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وقدّمت إدارة قانونية وإدارية وازنة خلال أصعب المراحل.”

وأضاف الوزير رجي: “الوزارة ستفتقد ديبلوماسيا محترفا، لكننا سنكسبك في مدريد. على الصعيد الشخصي، سأفتقد صديقا، وأتمنى لك الأفضل في محطتك الجديدة، لك ولعائلتك. أنا على ثقة بأن عطاؤك للبنان لن يتوقف.”

كما توجّه الوزير رجي بكلمة إلى السفير عبد الستار عيسى، الأمين العام الجديد، فرحّب به قائلاً: “السفير عيسى هو من السفراء الكفوئين، شغل منصب سفير لبنان في هولندا، وهو يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية، ولا يحتاج إلى شهادة من أحد. لكنه يتسلم منصبه في مرحلة دقيقة، حيث تواجه الوزارة أزمات مالية وبشرية وإدارية متراكمة، إلى جانب حالة الفراغ .”

وأكد الوزير رجي ثقته الكاملة بالسفير عيسى، داعيا جميع العاملين في الوزارة إلى التعاون الكامل معه، قائلاً: “نعوّل على خبرتك، وسنكون جميعا إلى جانبك. وعلينا أن نُعيد بناء الوزارة، لا فقط كمبنى بل كمؤسسة، قادرة على العمل باستمرارية، حتى في غياب الوزير أو الأمين العام. هذا هدف يجب أن نعمل عليه معاً.”

وأوضح أن السفير عبد الستار عيسى سيعاونه كل من: السفير إبراهيم عساف مدير الشؤون السياسية والقنصلية و السفير فادي زيادة، مدير الشؤون الإدارية والمالية مع التوجه إلى استكمال التعيينات في المديريات والإدارات لاحقا.

الشميطللي: بدوره، عبّر السفير هاني الشميطللي عن شكره للوزير رجي،معددا أبرز المحطات التي واجهها خلال فترة ولايته، التي وصفها بـ”حقبة البناء المؤسساتي والتنظيمي”، والتي شهدت جهودا استثنائية في مواجهة الأزمات الكبرى، ومنها: تنظيم عمليّتي اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في انتخابات 2018 و2022.

-تأمين عودة اللبنانيين من الخارج خلال جائحة كورونا.

-تأمين الدعم والمساعدات بعد انفجار مرفأ بيروت.

-إدارة الأزمة المالية التي أثرت على تحويلات الوزارة وسفاراتها، واعتماد قرارات تقشفية لضمان استمرارية العمل.

وأكد الشميطللي أن وزارة الخارجية استطاعت رغم كل التحديات، أن تحافظ على حضورها ودورها في الداخل والخارج، بفضل التزامها بالمصلحة الوطنية والنهج المؤسسي.

عبد الستار عيسى: من جهته، ألقى الأمين العام الجديد السفير عبد الستار عيسى كلمة شكر فيها الوزير رجي على ثقته، كما نوّه بجهود سلفه السفير الشميطللي، مؤكّدا عزمه مواصلة العمل بروح القانون والنظام. وقال:

"التواضع في مقاربة المهام لا يعني التهاون في ممارسة الصلاحيات، بل الانطلاق من احترام القانون والأنظمة المرعية، التي تمنح الموقع رمزيته ودوره.”

وأكد أنه سيعمل بتعاون وثيق مع جميع موظفي الوزارة، إداريين وديبلوماسيين، لإعادة الحيوية إلى المؤسسة، وإبراز دورها الوطني ضمن هيكلية الدولة.

وختم بالتشديد على ضرورة تحديث نظام وزارة الخارجية الذي تعود تعديلاته الأخيرة إلى عام 1971، بما يتماشى مع خطاب القسم وبيان حكومة الإصلاح والإنقاذ، ليواكب تطوّرات العصر ومتطلباته.