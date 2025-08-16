9:20 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان تخطى 320 قتيلا خلال 48 ساعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o