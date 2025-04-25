Apr 25, 2025 12:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حسب وثيقة داخلية: "برنامج الأغذية العالمي" يخطط لخفض القوى العاملة بنسبة 25-30% وهو ما سيؤثر على ما يصل إلى 6000 وظيفة بسبب "وضع التمويل غير المسبوق"

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o