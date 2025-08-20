يصل إلى بيروت مساء اليوم موفد الأمين العام لجامعة الدول العربية الي لبنان السفير حسام زكي، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ومن المقرر ان يلتقي غدا الخميس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

كما ستشمل لقاءاته وزير الخارجية يوسف رجي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل .

وتهدف الزيارة الى التأكيد على "الوقوف الى جانب الدولة اللبنانية في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل اراضيها، وحصر السلاح بيدها بما يمكن لبنان من مواجهة التحديات الضخمة الماثلة امامه، وفي مقدمتها اعادة الاعمار واعادة تنشيط عجلة الاقتصاد".