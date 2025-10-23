المركزية - عقَدَ المجلس الأعلى في حزب الوطنيّين الأحرار اجتماعهُ الدوري برئاسة النائب كميل شمعون، وأصدر في ختام مداولاته بيانا دعا فيه "المجلس الأعلى للحكومة إلى وضعِ حدٍّ لإصرار البعض على طمس صوت المغتربين، مع تأكيده ضرورة مساواتهم بالمُقيمين من حيث المحافظة على حقهم بالمُشاركة في صنع القرار الوطني، وذلك من خلال المبادرة إلى إحالة مشروع قانون مُعجّل على المجلس النيابي، يرمي إلى تأكيد حق كلّ لبناني، أينما وجد في دول العالم، بالمشاركة في الانتخابات النيابية والتصويت إلى ١٢٨ نائباً، كُلٌّ في نطاق دائرة نفوسه".

اضاف البيان: "مع حلول الذكرى ٣٥ لاستشهاد القائد داني شمعون وعائلته، يُهيب المجلس بالجميع عدم تسييس المُناسبة، إجلالاً لروحية الشهادة، ووفاءً للمبادىء التي عمِلَ لها ولم يستعظم تضحيةً في سبيلِها الرئيس داني ومعه الآلاف من رفاقه النمور الاحرار، موَجِّهاً الدعوة إلى المخلصين لخطِّهم السياسي إلى المُشاركة في القداس الإلهي الذي سيُقام لراحة انفُسِهم، الساعة السادسة عصر السبت الواقع فيه ٢٥ من الجاري، في كنيسة مار أنطونيوس الكبير-السوديكو".